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Convocati Lazio per il Milan: Doekhi salta la sfida contro i rossoneri! Allarme per Gattuso
Convocati Lazio per il Milan: la lista completa dei giocatori a disposizione dall’allenatore biancoceleste per sfidare Amorim
Gennaro Gattuso, tecnico della Lazio, ha diramato la lista dei convocati per il match che andrà in scena presso lo stadio Olimpivo. La partita contro il Milan, valevole per la quarta giornata del campionato di Serie B, si svolgerà dalle ore 20:45 di oggi 12 settembre. La lista completa dei biancocelesti:
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Portieri: Mandas, Motta, Renzetti;
Difensori: R. Bordon, Floriani M., Lazzari, Leite, Pedraza, Provstgaard, Šutalo, Tavares;
Centrocampisti: Belahyane, Cataldi, Farcomeni, Frattesi, Przyborek, Taylor;
Attaccanti: Cancellieri, Gudmundsson, Isaksen, Noslin, Pinamonti, Serra, Zaccagni.
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