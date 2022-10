Pallone d’Oro 2022, trionfa Karim Benzema: «Ci ho sempre creduto»

Pallone d’Oro 2022, Karim Benzema riceve il premio di France Football: primo trionfo per il centravanti francese

Come prevedibile, Karim Benzema è il Pallone d’Oro 2022.

Il centravanti francese, autentico protagonista in Champions con il Real Madrid, è stato premiato dal suo ex tecnico Zidane. Primo trionfo per lui che ha rilasciato poi queste dichiarazioni:

«Sono fiero, penso a quando ero piccolo. Il mio sogno come tutti quelli cresciuti con me. La mia grande motivazione e modello della mia vita è stato Zinedine Zidane. Ho lavorato giorno dopo giorno, sapendo che tutto è possibile e continuando a sognare. Ho vissuto periodi difficili, quando ho lasciato la nazionale ma non ho mollato nemmeno in quei momenti convinto che un giorno avrei potuto vincere questo trofeo. È stato molto difficile, sono felice del mio lavoro. Vorrei ringraziare i miei compagni del Real e della Francia, un grande presidente che per me è uno di famiglia che è sempre stato al mio fianco. Non dimentico Aulas nell’accademia del Lione, la mia famiglia. Il Pallone d’Oro è un premio individuale ma che voglio condividere con tutti coloro che mi hanno aiutato a conseguirlo».