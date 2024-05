Palladino a Dazn: «Miglior partita del Monza in casa, abbiamo avuto cuore»

Raffaele Palladino ha parlato a Dazn dopo il match tra Monza e Lazio: ecco le dichiarazioni dell’allenatore

Ai microfoni di Dazn, dopo Monza-Lazio, è intervenuto Raffaele Palladino.

«Credo che abbiamo fatto una grande partita. Siamo andati a prenderli con coraggio. La squadra oggi si è espressa in maniera incredibile. Bisogna avere coraggio nel calcio. Oggi i gol son arrivati per incomprensioni dietro, ma mi son piaciuti i ragazzi. Abbiamo creato 3-4 occasioni da gol. Siamo andati sotto, ma abbiamo avuto cuore e l’abbiamo ripresa. C’è rammarico, forse meritavamo di più. Andare spesso in svantaggio? Siamo andati sotto ed è difficile riprendere le partite. Quando siamo andati in vantaggio non abbiamo quasi mai perso. Questo fa parte delle stagioni, mi voglio focalizzare sui lati positivi della squadra. Oggi è stata la miglior partita che abbiamo fatto in casa.»