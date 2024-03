Palladino: «Complimenti alla Roma ma il match è stato condizionato da errori arbitrali»

Palladino, il tecnico brianzolo commenta la partita persa contro i giallorossi sottolineando gli errori arbitrali durante il match

Ai microfoni di Dazn al termine della partita persa dal Monza con la Roma, ha parlato Raffaele Palladino il quale rilascia queste dichiarazioni a caldo

PAROLE – Complimenti alla Roma, abbiamo affrontato una squadra forte, hanno fatto una grande partita ma il risultato è bugiardo per quello che abbiamo messo in campo. Abbiamo messo in difficoltà la Roma, avendo occasioni nitide per passare in vantaggio. Poi se non fai gol contro queste squadre, ti puniscono al primo mezzo errore che fai però sono soddisfatto della prova dei ragazzi, sia nel primo che nel secondo tempo. Non posso rimproverare nulla ai ragazzi, questa partita ci deve dare grande orgoglio. Il risultato è troppo ampio, però dobbiamo continuare così, questa partita ci farà crescere

EPISODI ARBITRALI – Non parlo mai degli arbitri ma ci sono stati degli errori che hanno condizionato tanto la partita, c’era un fallo su Colpani sul primo gol, poi è stato fischiato un fallo di Bondo su Cristante che non c’è mai e nel quarto c’era un fallo su Pessina non fischiato dall’arbitro che stava per fischiare e non ho capito perché non ha fischiato. Il rammarico è aver preso troppi gol dopo una partita ben giocata, la prestazione è stata fatta

DE ROSSI – Ringrazio Daniele che è un grandissimo ragazzo, faccio i complimenti alla Roma che ha scelto bene. Lui ha liberato questa squadra e ha tanta qualità, ha giocatori formidabili e si vedono le sue idee. Non sono contento per il risultato ma per Daniele che se lo merita