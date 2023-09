Palladino a Sky: «Affrontiamo una grande squadra. Provedel? In realtà bisogna marcarli tutti»

Palladino, il tecnico brianzolo ha parlato nel pre partita del match contro la Lazio soffermandosi in particolare su Provedel

A pochi minuti dalla sfida contro la Lazio, Palladino ha parlato ai microfoni di Sky della sfida contro i biancocelesti, soffermandosi con un pizzico di ironia anche su Provedel

PAROLE – Come marcheremo Provedel? (Ride, ndr) In realtà bisogna marcare tutti i giocatori della Lazio, che ha grandi individualità, bravi giocatori offensivi e con grandi principi di gioco. Stasera sarà complicata, ma noi l’abbiamo preparata bene, vogliamo fare la prestazione e mettere in difficoltà la Lazio.

Nel calcio ci vuole equilibrio nei giudizi anche se non c’è mai. Ovviamente siamo legati ai risultati e quando si subiscono sconfitte contro due grandi squadre si vede sempre il bicchiere mezzo vuoto. Io invece lo vedo mezzo pieno. Stasera giocheremo contro una grande squadra e la affronteremo come sempre, con la nostra mentalità e agguerriti perché contro questa Lazio serve grande intensità. Poi vedremo cosa succedere