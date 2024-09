Pagelle Torino Lazio: Nuno Tavares il solito TRENO, Dia IMPLACABILE. E Noslin... - VOTI

Pagelle Torino Lazio: i voti ai protagonisti del match valido per la sesta giornata della Serie A 2024/25

I top e flop e i voti ai protagonisti di Torino-Lazio, match valido per la sesta giornata della Serie A 2024/25.

PROVEDEL 6.5: due gol al passivo su cui poteva poco, ma anche tante parate di livello. Il portiere dà le risposte che servivano

LAZZARI 5.5: difensivamente corre pochi pericoli, ma in avanti non si vede quasi mai. Da migliorare l’intesa con Isaksen. (80′ MARUSIC SV).

GILA 6.5: regge la difesa quando il Torino attacca, vince il duello diretto con Zapata che non ha mai occasioni

ROMAGNOLI 6: nessun errore in particolare, ma da lui ci si attende di più. Prestazione ordinata

NUNO TAVARES 7.5: ennesimo assist vincente, è un treno sulla fascia nel primo tempo. Cala un po’ nella ripresa, ma quando sgasa è imprendibile. (68′ PELLEGRINI 5.5: poteva fare meglio sulla sponda di Masina, in generale qualche difficoltà di troppo per lui).

ROVELLA 6.5: passarla a lui è come metterla in cassaforte, detta i tempi nel modo giusto e ripulisce i palloni. Intoccabile in questo momento

GUENDOUZI 7: solita corsa per tutto il campo, si fa valere nella lotta in mezzo. Questo e tanto altro oltre al gol che stappa la gara

ISAKSEN 6.5: cresce sotto tutti i punti di vista con il passare dei minuti, l’assist per Dia se lo costruisce e lo porta in porto con tutta la volontà che ha in corpo. (68′ TCHAOUNA 6: dà il suo aiuto nel finale).

DIA 7.5: ancora una volta a segno, ormai le lodi per lui si sprecano. Media-gol impressionante, si è subito preso la Lazio. (68′ VECINO 6.5: contributo sempre prezioso, ci mette lo zampino nel gol di Noslin).

ZACCAGNI 6: buona gara ma gli manca lo spunto decisivo, la giocata risolutiva. Gara generosa nel complesso

CASTELLANOS 6.5: si sbatte sempre, ma pecca di lucidità sotto porta. Non è al top, ma non si tira mai indietro dalla lotta (89′ NOSLIN 6.5: gli basta poco come ad Amburgo, ma stavolta la prestazione è positiva e trova il suo primo gol).

BARONI 7.5: la sua Lazio è in crescita e si prende i primi tre punti esterni del campionato. Approccio concreto della sua squadra, che si mangia il campo appena entra