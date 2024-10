Pagelle Lazio Nizza: è TORNATO il Taty, Pedro IMMARCABILE. E Rovella... - VOTI

Pagelle Lazio Nizza: i voti ai protagonisti del match valido per la seconda giornata dell’Europa League 2024/25

I top e flop e i voti ai protagonisti di Lazio-Nizza, match valido per la seconda giornata dell’Europa League 2024/25.

MANDAS 6.5: ha la sua occasione quest’oggi e risponde presente quando chiamato in causa. Il greco reattivo sulle conclusioni del Nizza

MARUSIC 6.5: pulito, sempre preciso nelle chiusure. Nel primo tempo spinge maggiormente, poi nella ripresa controlla la situazione (78′ LAZZARI SV)

PATRIC 6.5: grintoso, sotto la pioggia non disdegna mai la battaglia. Poteva forse fare di più sul gol di Boga, ma è l’unico neo di una gara pressochè perfetta

GILA 6.5: anche lui alza il muro davanti Mandas. Esce per un problema fisico, Baroni non corre rischi. E’ troppo importante in questo momento (69′ ROMAGNOLI 6: entra a freddo, contribuisce nel finale alla vittoria)

PELLEGRINI 7: sempre pericoloso quando taglia, cerca la magia da centrocampo che però non gli riesce. Altra prestazione di livello, quando chiamato in causa si fa trovare sempre presente

GUENDOZI 7: il campo pesante lo esalta, corre per due, sempre presente su ogni pallone in ogni zona di campo

VECINO 6.5: prezioso con i suoi inserimenti, sfiora il gol in un paio di occasioni ma la fortuna non gli sorride. (64′ DIA 6: dà il suo contributo quando entra in campo)

TCHAOUNA 6: nessuno spunto particolare. Gara sufficiente, ma non basta per garantirgli la conferma dopo il primo tempo. (46′ ZACCAGNI 7: propositivo. Freddo dal dischetto per il gol che porta al poker)

DELE-BASHIRU 6: anche lui si sacrifica, ma non è perfetto sull’azione del gol di Boga. Ha visto giornate migliori, fuori dopo un tempo. (ROVELLA 7: entra e mette in porta il Taty per il 3-1, poi lo aiuta a conquistarsi il rigore del poker. Perfetto nei tempi e nei passaggi)

PEDRO 7.5: splendido il gol che stappa una gara che da lì in poi si fa in discesa. Serve al Taty il gol del 2-0: ispirato, quando è così è semplicemente immarcabile

CASTELLANOS 8: non poteva festeggiare meglio il suo compleanno. Splendida doppietta con un gol più bello dell’altro e rigore conquistato: il Taty è tornato e lo ha fatto vedere

BARONI 7.5: è una Lazio splendida che va forte come chiede lui. Sa soffrire ed essere solida dietro, sa creare gioco e sa segnare: conferma le lodi di Lotito nel pre-partita. La sua Lazio è ora a punteggio pieno…