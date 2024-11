Orsi su Rovella: «Il club vuole mettergli una clausola da 50 milioni? Ecco cosa penso»

Orsi, l’ex biancoceleste ha analizzato l’inizio importante di stagione di Rovella soffermandosi anche sulla sua clausola

Ai microfoni di Radio Radio Orsi ha parlato della situazione di Rovella alla Lazio, analizzando in maniera più approfondita la situazione della sua clausola che il club vuole mettergli. Ecco cos ha detto l’ex biancoceleste a riguardo

PAROLE – La clausola da 50 milioni per Rovella? Ma magari qualcuno ci casca! Stiamo parlando di un ottimo giocatore, ma credo sia molto difficile che qualcuno si avvicini alla Lazio e porti 50 milioni per acquistarlo. Magari per la Lazio che potrebbe avere la possibilità, con quei soldi, di comprare due o tre giocatori da 20 milioni, che non è poco. Il ragazzo sta crescendo tantissimo, è diventato un giocatore fondamentale, è cresciuto a livello tattico e quindi è giusto che gli mettano un vincolo del genere sul contratto perché non si sa mai