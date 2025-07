Calciomercato Lazio, novità importante per quanto concerne la vendita degli esuberi. Le ultime - Lazio News 24

Calciomercato Lazio: cessioni decisive per sbloccare il mercato di gennaio. La situazione attuale

Il calciomercato Lazio è entrato in una fase cruciale. Per poter tornare operativa in entrata già a gennaio, la società biancoceleste è chiamata a fare cassa cedendo tutti gli esuberi rimasti in rosa. Le prime uscite, come quelle di Tchaouna (ceduto per circa 15 milioni di euro) e Casale (6,8 milioni), rappresentano un passo importante verso un obiettivo economico imprescindibile: il rispetto del parametro 0,8 dell’indice del costo del lavoro allargato, imposto dalla FIGC per la sostenibilità dei club.

Secondo quanto riportato da La Repubblica, la Lazio ha tracciato una linea ben chiara: vendere quanto prima i giocatori fuori dal progetto tecnico, così da rientrare entro il 30 settembre nei limiti richiesti. Il rispetto di questo indice consentirebbe alla dirigenza biancoceleste di avere maggiore libertà d’azione nel calciomercato di gennaio, potendo così intervenire per rinforzare la rosa secondo le esigenze di Sarri.

Il presidente Lotito, spesso criticato per la prudenza nelle operazioni di mercato, ha ben chiaro che il raggiungimento di questo equilibrio finanziario è fondamentale per garantire sostenibilità a lungo termine e competitività nel breve periodo. Proprio per questo motivo, nelle prossime settimane si lavorerà con insistenza su ulteriori cessioni, anche a costo di qualche sacrificio tecnico, pur di riequilibrare i conti e creare margini per nuove entrate.

Il calciomercato Lazio di quest’estate è stato finora caratterizzato da una strategia mirata, con l’obiettivo di ridurre il monte ingaggi e alleggerire il bilancio. L’indice 0,8 non è solo un numero: rappresenta il punto di svolta tra immobilismo e rilancio. Se la società riuscirà a rispettarlo, a gennaio sarà possibile pianificare acquisti mirati, magari in quei reparti dove oggi mancano alternative affidabili.

Intanto, i tifosi attendono sviluppi e sperano che le prossime settimane portino novità incoraggianti. Il destino del calciomercato Lazio dipende da quanto bene il club saprà muoversi in uscita, completando le operazioni già avviate e aprendo la strada a una seconda parte di stagione più ambiziosa.