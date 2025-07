Castellanos e quella che sarà la sua stagione alla Lazio. Nel mezzo si presenta anche un problema importante! - Lazio News 24

Castellanos preoccupa la Lazio: problema fisico durante l’allenamento al Fersini. Ecco la situazione attuale

Durante la seduta pomeridiana al centro sportivo Fersini, un episodio ha creato apprensione tra staff tecnico e tifosi della Lazio: Castellanos ha interrotto anzitempo la sessione di allenamento a causa di un problema fisico. Il centravanti argentino, nel corso della partitella a campo ridotto, ha avvertito un fastidio al polpaccio che lo ha costretto a fermarsi.

Il gruppo, diviso in due squadre per svolgere esercitazioni tattiche, era immerso nel lavoro sotto gli occhi dello staff di Sarri. Ma l’attenzione si è rapidamente spostata su Castellanos, che ha iniziato a toccarsi il polpaccio con un’espressione preoccupata. Dopo pochi istanti, ha deciso di abbandonare il terreno di gioco, dirigendosi verso la panchina. Prima di sedersi, si è tolto il fratino da allenamento e, visibilmente contrariato, lo ha gettato a terra. Un gesto che non è passato inosservato e che conferma la frustrazione del giocatore per un contrattempo fisico che potrebbe rallentare la sua preparazione.

La situazione di Castellanos verrà monitorata nelle prossime ore dallo staff medico biancoceleste, che valuterà l’entità del problema attraverso gli esami strumentali. Al momento non si parla di stop prolungato, ma la prudenza è d’obbligo, soprattutto in questa fase iniziale della stagione in cui ogni giorno di lavoro è fondamentale per la condizione fisica degli atleti.

Dopo una stagione d’esordio in Serie A in cui ha mostrato lampi interessanti ma anche momenti di difficoltà, Castellanos è atteso al salto di qualità. La Lazio punta su di lui per offrire una valida alternativa in attacco e aumentare le soluzioni offensive. Per questo motivo, ogni piccolo problema fisico legato all’argentino viene seguito con grande attenzione dallo staff tecnico.

Il ritiro estivo rappresenta un momento chiave per affinare l’intesa con i compagni e trovare la migliore condizione possibile. Un eventuale stop per Castellanos non sarebbe grave in termini assoluti, ma rischierebbe di compromettere parte della preparazione estiva, rendendo più complicata la gestione delle prime partite ufficiali.

In attesa di comunicazioni ufficiali, l’ambiente Lazio resta con il fiato sospeso per le condizioni dell’attaccante argentino.