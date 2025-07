Cucchi sicuro: «Mercato? Brutta batosta per la Lazio. Sarri secondo me riuscirà a...» - Lazio News 24

Riccardo Cucchi sulla Lazio: «Con Sarri si può ripartire, nonostante il blocco del mercato». La situazione attuale

Il giornalista e storico tifoso della Lazio, Riccardo Cucchi, ha recentemente rilasciato un’intervista a news.superscommesse.it per analizzare la situazione attuale della squadra biancoceleste. Al centro delle sue riflessioni ci sono il ritorno di Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio e il blocco del calciomercato che sta condizionando la programmazione della società.

Cucchi si è detto entusiasta per il ritorno di Sarri, allenatore che aveva lasciato la Lazio con la speranza che si trattasse solo di un arrivederci. E così è stato. Secondo Cucchi, Sarri rappresenta ancora oggi uno dei pochi tecnici in Italia capaci di insegnare davvero calcio. Nonostante il contesto complicato – con il mercato attualmente bloccato – il giornalista ritiene che il tecnico toscano possa comunque dare un’impronta chiara alla Lazio.

«Il blocco del mercato – ha sottolineato – è senza dubbio un problema per la Lazio, perché Sarri non potrà lavorare con profili scelti su misura per il suo gioco. Tuttavia, proprio la sua grande esperienza e il suo approccio metodico possono essere la chiave per ottenere risultati anche con un gruppo limitato». La Lazio, dunque, pur senza grandi rinforzi, potrebbe comunque trovare una propria identità e ripartire con determinazione.

Cucchi ha poi allargato il discorso, parlando più in generale della rosa della Lazio. Secondo lui, non basta mai un solo giocatore per trasformare una squadra: nel calcio moderno, sempre più collettivo, conta soprattutto la forza del gruppo. «La Lazio dello scorso anno, allenata da Baroni, ha dimostrato di avere qualità. Alcuni calciatori valorizzati dal tecnico possono ancora dire la loro e risultare molto utili nel nuovo progetto tecnico».

La Lazio, che nella passata stagione ha lottato fino all’ultima giornata per un posto in Europa, secondo Cucchi può ripetersi anche nel prossimo campionato. Nonostante le difficoltà e l’immobilismo del mercato, l’ex voce storica di Tutto il calcio minuto per minuto invita l’ambiente biancoceleste a non perdere fiducia. Con Sarri alla guida e un gruppo motivato, la Lazio può ancora ambire a obiettivi importanti.