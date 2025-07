Infortuni Lazio, altri guai per Maurizio Sarri! Si ferma subito quel titolare. Ecco la situazione - Lazio News 24

Infortuni Lazio, Hysaj si ferma nel primo giorno di ritiro: preoccupazione a Formello. La situazione

La stagione della Lazio è ufficialmente iniziata con il ritiro a Formello, ma il primo giorno di lavoro ha già portato la prima tegola sul fronte infortuni Lazio. Elseid Hysaj, terzino albanese che Sarri considera una pedina importante per la sua difesa, è stato costretto a lasciare il campo in anticipo a causa di un problema alla caviglia sinistra. L’infortunio è arrivato durante una delle prime sedute di allenamento, in seguito a uno scontro fortuito con il nuovo arrivato Noslin.

Come riportato dal Corriere della Sera, edizione romana, l’entità del danno non è ancora stata chiarita, ma la preoccupazione è immediata. I problemi fisici in casa Lazio, soprattutto in questa fase iniziale della preparazione, rappresentano sempre un campanello d’allarme. Il ritiro estivo è infatti cruciale per costruire la condizione atletica e l’equilibrio tattico della squadra in vista del campionato, e qualsiasi stop può rallentare i piani tecnici di Sarri.

La questione infortuni Lazio torna dunque al centro dell’attenzione. Dopo una stagione segnata da diverse assenze, l’ambiente sperava in una partenza più lineare. Invece, l’infortunio di Hysaj costringe lo staff medico e tecnico a una valutazione tempestiva e approfondita. L’obiettivo sarà quello di escludere lesioni gravi e di definire rapidamente un piano di recupero per consentire al giocatore di tornare a disposizione nel minor tempo possibile.

In attesa degli esami strumentali, i tifosi seguono con apprensione gli aggiornamenti da Formello. La Lazio ha bisogno di iniziare la stagione con il gruppo al completo, soprattutto in un’annata che si preannuncia complessa tra impegni in campionato e Coppe. In questo contesto, gestire gli infortuni nella Lazio diventa una priorità assoluta.

Hysaj, che nelle scorse stagioni ha alternato buone prestazioni a momenti di calo fisico, sperava in un’estate serena per riconquistare un posto stabile nelle gerarchie del tecnico. Ora il rischio è quello di dover rincorrere la condizione, proprio mentre i compagni stanno entrando nel vivo del lavoro estivo.

Con la situazione ancora da monitorare, la Lazio spera che si tratti solo di un fastidio passeggero. Ma l’episodio conferma, ancora una volta, quanto il tema infortuni Lazio possa condizionare anche i momenti chiave della preparazione.