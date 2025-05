Orlando: «Non ci si può permettere di pareggiare. Chi vince ha grandi chance di andare in Champions. Per me è favorita la Lazio». Le parole dell’ex giocatore

Le parole di Massimo Orlando a TMW Radio.

PAROLE– «Non ci si può permettere di pareggiare. Chi vince ha grandi chance di andare in Champions. Se vince la Juve di più, visto il calendario. Per me è favorita la Lazio, anche se la Juve a Bologna ha dimostrato carattere, ma mi sembra sempre una squadra in difficoltà »