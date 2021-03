Le voci su Cosmi si erano intensificate nella giornata di oggi a seguito dell’ufficialità dell’esonero di Stroppa

Il Crotone riparte da Serse Cosmi. Il tecnico è reduce dall’esperienza in Serie B con il Perugia.

Non ha perso tempo la dirigenza per la nomina del nuovo allenatore, dopo l’odierno esonero di Giovanni Stroppa. Il calendario è fitto di impegni: il tecnico perugino siederà già in panchina nella difficile trasferta di Bergamo contro l’Atalanta. Il nuovo Crotone di Cosmi dovrà sperare di ripetere il miracolo della stagione 2016/2017, quando i “pitagorici” centrarono una salvezza insperata.