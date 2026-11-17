Alessandro Onorato, assessore capitolino ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda, è intervenuto a grandi linee sull’attualità biancoceleste

Il rapporto tra la Lazio e una parte della tifoseria continua a essere caratterizzato da una distanza che non è stata colmata neppure dall’ottimo rendimento della squadra di Gennaro Gattuso.

A tornare sull’argomento è stato Alessandro Onorato, assessore capitolino ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda, intervenuto in una lunga intervista pubblicata da Il Foglio.

Nel corso del colloquio, Onorato ha affrontato anche il rapporto tra il presidente Claudio Lotito e il popolo biancoceleste, soffermandosi sulla protesta e sul clima che continua ad accompagnare la società.

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Onorato sul rapporto tra Lotito e i tifosi

Onorato ha raccontato anche il proprio legame personale con la squadra, spiegando di continuare a frequentare lo stadio insieme alle figlie. L’assessore ha quindi rivolto un invito al presidente della Lazio: «Quando ho tempo, allo allo stadio ci vado insieme alle mie figlie: non vorrei che perdessero la passione per il biancazzurro, penso però che il presidente debba fare uno sforzo verso centinaia di migliaia di tifosi per bene».

Lazio, la protesta coinvolge anche i tifosi non organizzati

Il tema centrale resta però quello della protesta. Secondo Onorato, infatti, il distacco dall’Olimpico non riguarderebbe esclusivamente i gruppi organizzati, ma anche una parte di sostenitori che ha scelto di non seguire la squadra dagli spalti.

Lazio, l’appello di Onorato a Lotito

Proprio su questo punto l’assessore ha spiegato a Il Foglio: «C’è anche tanta gente, non ultrà, che non va allo stadio perché si sente tradita da Lotito. Verso queste persone sarebbe bello se il presidente facesse un gesto di distensione. La stragrande maggioranza delle persone sane che amano la Lazio in questo momento sta soffrendo».

Le parole di Onorato arrivano, dunque, in un momento particolare: da una parte i risultati della squadra alimentano entusiasmo, dall’altra resta aperta la questione del rapporto tra società e tifoseria.