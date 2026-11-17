Supercup 2026/27, si apre ufficialmente la vendita dei tagliandi per il rovente match Inter-Lazio! Tutte le informazioni in merito

La Lazio si prepara a uno degli appuntamenti più attesi della stagione: la EA Sports FC Supercup 2026/2027, che vedrà i biancocelesti affrontare l’Inter. La sfida è in programma martedì 22 dicembre 2026 alle ore 21 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano.

A seguito del comunicato ufficiale della Lega Serie A, la società biancoceleste ha pubblicato le modalità relative all’acquisto dei tagliandi per il match. I tifosi della Lazio potranno consultare le indicazioni fornite dal club per organizzare la trasferta e assistere dal vivo alla gara che assegnerà il primo trofeo della stagione.

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COMUNICATO – «A seguito del comunicato ufficiale della Lega Serie A, la S.S. Lazio rende note le modalità di acquisto dei tagliandi per la EA Sports FC Supercup 2026/2027 Inter-Lazio, in programma martedì 22 dicembre 202 ore 21.00 allo stadio “Giuseppe Meazza” di Milano.

MODALITÀ DI VENDITA:

I biglietti per la EA Sports FC Supercup saranno disponibili esclusivamente in formato digitale su smartphone con Qr code e acquistabili anche tramite Bancomat Pay, ampliando così le modalità di pagamento a disposizione dei tifosi (compatibile con i principali sistemi operativi, inclusi iOS e Android).

I titoli di accesso saranno posti in vendita esclusivamente in modalità digitale, acquistabili solo on line su vivaticket.com a partire dalle ore 10.00 di mercoledì 18 novembre 2026 secondo le indicazioni che seguono (N.B. Gli acquirenti dovranno registrarsi sul sito Vivaticket prima di procedere all’acquisto):

FASI DI VENIDTA:

PRELAZIONE ABBONATI

A ) Dalle ore 10.00 del 18 novembre, fino alle ore 23.59 del 22 novembre 2026 la vendita sarà riservata a:

– Gli abbonati alla stagione 2026-27 che potranno acquistare fino a 4 biglietti, purché gli intestatari risultino tutti abbonati alla stagione 2026-27. Per ogni biglietto sarà necessario inserire nel campo codice coupon:

Per gli abbonati in possesso dela card Millenovecento

il numero della tessera 032000000000, “ – “, e seguito dalla data di nascita in formato GGMMAAAA per concludere l’acquisto (esempio: 032000000000-GGMMAAAA).

Per gli abbonati in possesso della Eagle Card

il codice della tessera EAG000000000, “ – “, seguito dalla data di nascita in formato GGMMAAAA per concludere l’acquisto (esempio EAG000000000-GGMMAAAA).

B) Dalle ore 12.00 del 23 novembre, fino alle ore 23.59 del 26 novembre 2026 vendita riservata a:

– Gli abbonati alla stagione 2025-26 che potranno acquistare fino a 4 biglietti, purché gli intestatari risultino tutti abbonati alla stagione 2025-26. Per ogni biglietto sarà necessario inserire nel campo codice coupon:

Per gli abbonati in possesso della card Millenovecento

il numero della tessera 032000000000, “ – “, e seguito dalla data di nascita in formato GGMMAAAA per concludere l’acquisto (esempio: 032000000000-GGMMAAAA).

Per gli abbonati in possesso della Eagle Card

il codice della tessera EAG000000000, “ – “, seguito dalla data di nascita in formato GGMMAAAA per concludere l’acquisto (esempio EAG000000000-GGMMAAAA).

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PRELAZIONE POSSESSORI DI FIDELITY CARD LAZIO

Dalle ore 12.00 del 27 novembre, fino alle ore 23.59 del 1° dicembre 2026 si aggiungono alla vendita riservata anche:

– I possessori di Fidelity Card Eagle e 1900, sottoscritte entro il 19 novembre 2026, che potranno acquistare fino a 4 biglietti, purché gli intestatari risultino tutti in possesso delle card. Per ogni biglietto sarà necessario inserire nel campo codice coupon:

Per i possessori che hanno la card Millenovecento

il numero della tessera 032000000000, “ – “, e seguito dalla data di nascita in formato GGMMAAAA per concludere l’acquisto (esempio: 032000000000-GGMMAAAA).

o per i possessori che hanno la Eagle Card

il codice della tessera EAG000000000, “ – “, seguito dalla data di nascita in formato GGMMAAAA per concludere l’acquisto (esempio EAG000000000-GGMMAAAA).

FASE DI VENDITA “LIBERA” DEI BIGLIETTI RESIDUI

Dalle ore 12:00 del 2 dicembre – eventuale inizio della fase di vendita ‘libera’ dei biglietti residui, riservata a chi acquista tramite Bancomat Pay.

Dalle ore 12:00 del 3 dicembre la vendita sarà abilitata a tutti i sistemi di pagamento.

TITOLI DI ACCESSO TIFOSI DIVERSAMENTE ABILI

Dalle ore 12.00 del 9 dicembre 2026 fino ad esaurimento posti i tifosi diversamente abili con certificato di invalidità al 100% e che necessitano di assistenza continua (condizione che deve essere riportata sul certificato di invalidità) potranno richiedere i biglietti loro riservati a pagamento.

L’accompagnatore dovrà essere obbligatoriamente maggiorenne.

i sostenitori della Lazio potranno prenotare i tagliandi di ingresso esclusivamente presso uno dei Lazio Style 1900 (escluso Parco Leonardo) con le stesse modalità previste per le gare di Serie A Enilive, fino ad un massimo di 244 posti disponibili (42 disabili in carrozzina + 42 accompagnatori e 80 disabili deambulanti e 80 accompagnatori – 1 per ogni disabile) in Tribuna Arancio lato settore blu.

Successivamente verrà inviato ai tifosi il link per procedere al pagamento e un permesso parcheggio invalidi».