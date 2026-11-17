Stefano Mattei è intervenuto relativamente all’attualità biancoceleste! Sguardo anche alla Nazionale guidata dal CT Mancini

La sosta per le Nazionali ha permesso di fare il punto anche sul momento della Lazio, attesa alla ripresa dalla sfida contro il Lecce. Ai microfoni di Radiosei, il giornalista Stefano Mattei ha analizzato sia il percorso dell’Italia in Nations League sia le prospettive della squadra di Gennaro Gattuso, invitando l’ambiente biancoceleste a mantenere alta la concentrazione.

Mattei analizza anche il momento dell’Italia

Secondo Mattei, la Nations League sarebbe stata utilizzata da Mancini soprattutto per valutare nuovi giocatori in prospettiva: «Il commissario tecnico ha sfruttato questa competizione per capire quali calciatori possano essere utili in futuro. Dopo il successo contro la Francia c’è stato troppo entusiasmo, mentre la sconfitta contro il Belgio ha riportato tutti con i piedi per terra. Anche alcune scelte di Mancini hanno inciso, ma il torneo può essere considerato un percorso di verifica».

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Il giudizio sui talenti azzurri

Mattei ha poi espresso perplessità sulla qualità dei giovani a disposizione dell’Italia: «Non vedo oggi una generazione capace di costruire una Nazionale dominante. Credo che l’Italia possa fare un buon Europeo e qualificarsi al Mondiale, ma per pensare a una squadra destinata a vincere serve qualcosa in più. Pio Esposito sta facendo bene ed è uno dei profili più interessanti, ma non credo possa diventare un giocatore da Pallone d’Oro».

Lazio, attenzione alla sfida con il Lecce

Infine, il focus sulla squadra di Gattuso: «Contro il Lecce servirà grande attenzione, perché in Serie A non esistono partite semplici. Gattuso è sempre stato bravo a non sottovalutare gli avversari e credo che trasmetterà questo concetto anche alla Lazio. Dopo la sosta ci saranno inoltre diverse incognite legate alle condizioni dei nazionali: non credo che verranno corsi rischi inutili».