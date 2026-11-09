Onazi svela un retroscena su Lotito: «Mi fece rinunciare a due mesi di stipendio». La rivelazione sull’addio ai biancocelesti – Lazio News 24

L’ex centrocampista Ogenyi Onazi torna a parlare del presidente Claudio Lotito e racconta un episodio legato al suo trasferimento: le dichiarazioni del nigeriano

Un retroscena destinato a far discutere quello raccontato da Ogenyi Onazi, ex centrocampista della Lazio, che è tornato a parlare della propria esperienza nella Capitale e del rapporto con il presidente Claudio Lotito. Il calciatore nigeriano, intervenuto ai microfoni di Brilal Media, ha ripercorso alcuni momenti legati al suo addio alla società biancoceleste, soffermandosi in particolare su una richiesta economica che, secondo il suo racconto, gli sarebbe stata avanzata prima della separazione. Una vicenda che riporta l’attenzione sulle circostanze del trasferimento del giocatore, avvenuto nell’estate del 2016.

Onazi racconta il retroscena sui due mesi di stipendio

Il passaggio più significativo dell’intervista riguarda proprio gli ultimi mesi trascorsi alla Lazio. Onazi ha spiegato che, prima di ottenere il via libera alla partenza, avrebbe dovuto sottoscrivere un documento attraverso il quale rinunciava a due mensilità del proprio ingaggio.

Un episodio che il nigeriano ha collegato direttamente alla volontà di lasciare il club capitolino per intraprendere una nuova esperienza professionale. Nelle sue dichiarazioni, l’ex centrocampista ha descritto anche il modo di operare del presidente biancoceleste.

SULL’ADDIO ALLA LAZIO E SU LOTITO – «Prima di lasciare la Lazio, il presidente Lotito mi ha fatto firmare un documento con il quale rinunciavo agli ultimi due mesi di stipendio. Ho accettato perché desideravo andare via. È una persona molto prudente, non spende senza criterio, ma è disposto ad acquistare qualsiasi tipo di calciatore».

L’ex centrocampista e il rapporto con Lotito: il giudizio sul presidente

Nel corso dell’intervista, Onazi non si è limitato a raccontare le circostanze del proprio addio, ma ha anche offerto una descrizione della gestione economica di Claudio Lotito.

L’ex biancoceleste ha evidenziato quella che considera una delle principali caratteristiche del presidente: la prudenza nelle spese. Allo stesso tempo, ha sottolineato come questa attenzione ai conti non escluda la disponibilità a investire nell’acquisto di calciatori.

Un giudizio che restituisce il punto di vista di un ex tesserato che ha conosciuto direttamente la gestione societaria durante la propria permanenza a Formello.

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Dall’esperienza a Formello all’addio del 2016: la storia di Onazi

Il percorso di Ogenyi Onazi con la Lazio era iniziato nel 2011, quando il centrocampista nigeriano era arrivato nella Capitale da giovane promessa. Nel corso degli anni il giocatore era riuscito a ritagliarsi uno spazio nella formazione biancoceleste, arrivando anche a rappresentare la Nigeria a livello internazionale. Nel settembre 2014 aveva firmato un prolungamento contrattuale con la società romana fino al 2018. Due anni più tardi, nell’estate del 2016, sarebbe arrivato il trasferimento al Trabzonspor, in Turchia.

Le nuove dichiarazioni dell’ex centrocampista riportano dunque alla luce una separazione che già all’epoca aveva fatto discutere, soprattutto per alcune questioni economiche legate agli stipendi.

A distanza di dieci anni, Onazi ha scelto di raccontare pubblicamente la propria versione, offrendo un nuovo elemento sul suo rapporto con Lotito e sulle circostanze che accompagnarono la conclusione della sua esperienza alla Lazio.