Belahyane è rinato con Gattuso: da oggetto misterioso a uomo chiave del centrocampo biancoceleste – Lazio News 24

Reda Belahyane è uno dei giocatori maggiormente valorizzati dalla gestione Gattuso. Il centrocampista marocchino ha trovato continuità e fiducia, diventando un elemento prezioso per gli equilibri della squadra capolista

Quando si parla della trasformazione della Lazio sotto la guida di Gennaro Gattuso, i primi nomi che vengono in mente sono quelli dei giocatori più appariscenti. Gustav Isaksen ha cominciato a segnare con regolarità, Nuno Tavares è tornato a incidere sulla fascia e diversi elementi offensivi hanno ritrovato fiducia. C’è però un calciatore la cui crescita merita un’attenzione particolare, anche perché non sempre finisce sotto i riflettori: Reda Belahyane.

Il centrocampista marocchino è diventato uno dei simboli del lavoro compiuto dall’allenatore. Non attraverso gol o giocate spettacolari, ma grazie a una presenza sempre più riconoscibile nel cuore del gioco biancoceleste. Una crescita che racconta molto anche dell’identità acquisita dalla Lazio in questi primi mesi di campionato.

Lazio, Belahyane e la svolta con Gattuso: finalmente un ruolo riconoscibile

La prima differenza rispetto al passato riguarda la collocazione di Belahyane all’interno della squadra.

Il marocchino possedeva già qualità interessanti, soprattutto nella lettura delle situazioni e nella capacità di muoversi rapidamente in mezzo al campo. Il problema era riuscire a trasformare queste caratteristiche in un contributo costante.

Con Gattuso, invece, Belahyane ha trovato un contesto nel quale le sue qualità risultano particolarmente utili.

Il tecnico chiede ai centrocampisti di partecipare attivamente anche alla fase senza pallone, accorciando sugli avversari e impedendo loro di costruire con tranquillità.

In questo sistema, la mobilità del marocchino diventa una risorsa. Non deve limitarsi a presidiare una zona, ma riconoscere quando intervenire, quando accompagnare il pressing e quando rientrare a protezione della difesa.

È proprio questa maggiore chiarezza nei compiti ad aver contribuito alla sua crescita.

Lazio, Belahyane è diventato prezioso soprattutto quando non ha il pallone

Per comprendere il peso di Belahyane nella Lazio attuale bisogna osservarlo nei momenti in cui non è direttamente coinvolto nell’azione.

Il centrocampista si distingue per la disponibilità a rincorrere gli avversari, coprire gli spazi lasciati dai compagni e intervenire sulle seconde palle.

Sono movimenti che raramente entrano negli highlights, ma che possono cambiare l’andamento di una partita.

La Lazio di Gattuso cerca spesso di mantenere la squadra corta, evitando che tra centrocampo e difesa si creino distanze troppo ampie. Belahyane contribuisce a questo equilibrio con la propria capacità di spostarsi rapidamente da una zona all’altra.

Il suo lavoro diventa particolarmente importante quando i terzini biancocelesti partecipano alla manovra offensiva. In quelle situazioni serve qualcuno che sappia leggere il pericolo e intervenire prima che la ripartenza avversaria diventi realmente pericolosa.

Non è un compito semplice, perché richiede attenzione continua oltre alla condizione atletica.

Lazio, Gattuso non ha cambiato Belahyane: ha imparato a sfruttarne le caratteristiche

Parlare di un calciatore rigenerato non significa necessariamente raccontare una trasformazione tecnica radicale.

Belahyane non è diventato improvvisamente un giocatore diverso. Le qualità che oggi mette a disposizione della Lazio erano già presenti nel suo repertorio.

La differenza sta nel modo in cui vengono utilizzate.

Gattuso ha costruito un centrocampo nel quale il marocchino può esprimere aggressività e dinamismo senza dover essere il principale responsabile della costruzione offensiva.

Accanto a giocatori con caratteristiche differenti, come Kenneth Taylor e Davide Frattesi, il suo contributo permette alla squadra di distribuire meglio i compiti.

Frattesi può cercare gli inserimenti, Taylor può partecipare allo sviluppo della manovra e Belahyane può concentrarsi maggiormente sul lavoro di raccordo e recupero.

Naturalmente, queste funzioni cambiano durante le partite e non devono essere considerate posizioni rigide. Ma il principio è chiaro: valorizzare le caratteristiche di ciascuno anziché chiedere a tutti di fare le stesse cose.

Lazio, Belahyane deve ancora crescere nella gestione del possesso

Il percorso del marocchino, comunque, non può considerarsi concluso.

Se nella fase di recupero e nell’occupazione degli spazi Belahyane sta mostrando progressi importanti, nella gestione del pallone esistono ancora margini di miglioramento.

Per un centrocampista che vuole diventare un riferimento stabile di una squadra di vertice non basta recuperare tanti palloni. Conta anche ciò che accade immediatamente dopo.

La scelta del passaggio, la capacità di rallentare quando serve e la lucidità nel riconoscere una soluzione più avanzata sono aspetti sui quali il giocatore può continuare a lavorare.

Una squadra che ambisce a restare nelle prime posizioni deve infatti saper alternare aggressività e controllo, evitando di trasformare ogni possesso in una giocata frettolosa.

È qui che il lavoro quotidiano con Gattuso potrebbe produrre ulteriori risultati.

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Lazio, Belahyane è una delle vittorie meno appariscenti di Gattuso

La classifica racconta una Lazio prima con 29 punti dopo 12 giornate, davanti all’Inter di una sola lunghezza. Un risultato costruito anche attraverso la crescita di calciatori che fino a pochi mesi fa non sembravano destinati a occupare un ruolo così importante.

Belahyane appartiene a questa categoria.

Non è il giocatore che decide le partite con una conclusione spettacolare, né quello che attira maggiormente l’attenzione dei tifosi. Ma il suo contributo permette spesso agli altri di esprimersi con maggiore libertà.

Ed è forse questo l’aspetto più interessante della sua rinascita: Gattuso non gli ha chiesto di diventare un protagonista diverso da quello che può essere. Gli ha dato responsabilità compatibili con le sue qualità, rendendolo utile all’interno di un progetto collettivo.

In una Lazio che continua a sorprendere per risultati e rendimento, la crescita di Belahyane è una delle dimostrazioni più concrete di quanto possa incidere il lavoro di un allenatore.

Perché non tutte le rinascite si misurano in gol e assist. Alcune si riconoscono osservando quanto una squadra riesca a funzionare meglio grazie al lavoro di chi, fino a poco tempo prima, sembrava destinato a restare ai margini.