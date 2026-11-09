Nuno Tavares è tornato un’arma devastante: Gattuso ha restituito libertà al portoghese

Nuno Tavares è tornato a essere uno dei giocatori più pericolosi della squadra biancoceleste. Dalla spinta sulla fascia alle incursioni centrali, il terzino portoghese ha ritrovato un ruolo da protagonista nel sistema di Gattuso

Ci sono calciatori che riescono a cambiare una partita senza bisogno di segnare. Basta una progressione, un’accelerazione improvvisa o un movimento che costringe gli avversari ad abbandonare le proprie posizioni. Nuno Tavares appartiene a questa categoria e la Lazio di Gennaro Gattuso sta tornando a sfruttarne le caratteristiche.

Il portoghese è uno dei giocatori che meglio rappresentano la trasformazione offensiva dei biancocelesti. Dopo un periodo nel quale non sempre era riuscito a esprimere tutto il proprio potenziale, Tavares ha ritrovato centralità nel progetto tecnico. La sua velocità e la capacità di avanzare palla al piede sono diventate risorse importanti per una squadra che vuole attaccare senza rinunciare all’equilibrio.

Lazio, Nuno Tavares ha ritrovato la libertà di attaccare

La principale qualità di Tavares è sempre stata evidente: quando ha spazio davanti a sé, pochi difensori riescono a contenerne facilmente la progressione. La differenza, però, non sta soltanto nella velocità.

Un terzino può essere rapidissimo e risultare comunque poco incisivo se riceve il pallone troppo lontano dalla porta oppure se è costretto a giocarlo sempre da fermo. Nella Lazio di Gattuso, il portoghese trova invece situazioni nelle quali può accompagnare l’azione e sfruttare la propria accelerazione.

Non deve necessariamente limitarsi a raggiungere il fondo per cercare il cross. Può attaccare lo spazio, portare il pallone in avanti e costringere gli avversari a scegliere se uscire in pressione oppure proteggere la zona centrale. Questa possibilità di variare le soluzioni rende meno prevedibile il gioco biancoceleste.

Lazio, Tavares può fare male anche quando si accentra

Uno degli aspetti più interessanti del repertorio di Nuno Tavares riguarda la capacità di abbandonare la corsia sinistra per cercare spazio verso il centro del campo. È una caratteristica che amplia le possibilità offensive della Lazio.

Quando un terzino si accentra, il difensore avversario deve decidere se seguirlo oppure mantenere la propria posizione. In entrambi i casi possono aprirsi spazi utili per i compagni.

Tavares possiede inoltre una conclusione potente, come ha dimostrato con il gol dalla distanza contro il Monza, realizzato con un sinistro partito da circa 29 metri. Un episodio che racconta bene perché limitarlo al ruolo di semplice uomo da cross sarebbe riduttivo.

La sua capacità di calciare anche da fuori area obbliga gli avversari a prestargli attenzione quando si avvicina alla zona offensiva. E questo può creare opportunità per gli attaccanti, che beneficiano degli spazi lasciati liberi dai difensori.

Lazio, il lavoro di Gattuso è trovare l’equilibrio alle spalle di Tavares

Concedere libertà offensiva a un terzino come Tavares comporta inevitabilmente qualche rischio. Quando il portoghese accompagna l’azione, alle sue spalle si apre uno spazio che gli avversari possono provare ad attaccare in caso di recupero del pallone.

Il problema non si risolve chiedendogli di restare costantemente bloccato nella propria metà campo. Una scelta del genere priverebbe la Lazio di una delle sue risorse più interessanti. La soluzione passa piuttosto attraverso i movimenti dei compagni.

Il centrale di sinistra deve essere pronto a coprire la zona lasciata libera, mentre uno dei centrocampisti può abbassarsi per impedire agli avversari di trovare immediatamente campo aperto. In questo senso, il lavoro di Reda Belahyane e degli altri uomini della mediana assume un’importanza particolare.

Gattuso deve quindi trovare il punto d’incontro tra due esigenze: permettere a Tavares di attaccare e mantenere una struttura difensiva sufficientemente solida. I risultati ottenuti finora suggeriscono che la squadra abbia compiuto passi avanti proprio nella gestione di questi equilibri.

Lazio, Tavares e Isaksen: due rinascite differenti nella stessa squadra

La crescita di Tavares presenta alcuni punti di contatto con quella di Gustav Isaksen, un altro giocatore che ha ritrovato centralità durante la gestione Gattuso.

Le loro caratteristiche sono molto diverse, ma entrambi hanno beneficiato di una maggiore valorizzazione delle qualità individuali. Il danese è diventato più concreto negli ultimi metri, arrivando a segnare quattro gol in cinque presenze di campionato. Il portoghese, invece, offre alla squadra soprattutto progressione, imprevedibilità e capacità di creare superiorità numerica. Sono contributi differenti, che possono però convivere all’interno dello stesso progetto.

Una squadra capace di attaccare efficacemente su entrambe le fasce obbliga infatti gli avversari a distribuire le attenzioni difensive, evitando di concentrare tutte le coperture su un solo lato. E per la Lazio avere un terzino in grado di diventare un attaccante aggiunto rappresenta un vantaggio non trascurabile.

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Lazio, Nuno Tavares può essere decisivo nella corsa al vertice

Il pareggio contro il Napoli ha lasciato la Lazio al primo posto con 29 punti, uno in più dell’Inter. La corsa nelle zone alte della classifica è ancora lunga e il rendimento dei singoli potrebbe diventare determinante soprattutto nelle partite più equilibrate.

È in queste situazioni che un calciatore come Nuno Tavares può offrire qualcosa di diverso. Quando gli spazi si riducono e la manovra fatica a svilupparsi, una progressione individuale può costringere la difesa avversaria a perdere le proprie distanze.

Il portoghese ha caratteristiche che pochi terzini possiedono nella stessa combinazione: forza fisica, accelerazione e capacità di avanzare con il pallone. La sfida, adesso, sarà mantenere questa incisività senza compromettere la solidità collettiva.

Gattuso sembra aver compreso che il modo migliore per valorizzare Tavares non è limitarne l’iniziativa, ma costruire una squadra capace di sostenerla.

Ed è forse questa la differenza più importante rispetto al passato: il portoghese non deve più scegliere tra essere un terzino prudente e un esterno offensivo. Può provare a essere entrambe le cose, a seconda delle esigenze della partita. Per una Lazio che vuole continuare a guardare tutti dall’alto, avere un giocatore così sulla corsia sinistra può rappresentare un’arma preziosa.