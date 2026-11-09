Mandas è la certezza di Gattuso: dietro il primato c’è anche una difesa che ha cambiato volto

Christos Mandas è uno dei protagonisti meno appariscenti del primato biancoceleste. La squadra di Gattuso ha subito appena otto gol nelle prime dodici giornate: il portiere greco e il lavoro del reparto arretrato sono tra le chiavi della stagione

Quando una squadra occupa il primo posto in classifica, è naturale concentrare l’attenzione sui giocatori che segnano e decidono le partite. Nella Lazio di Gennaro Gattuso, però, c’è un altro protagonista che merita spazio: Christos Mandas. Il portiere greco è diventato un punto di riferimento per una formazione che, dopo dodici giornate, ha incassato appena otto reti. Un rendimento difensivo che contribuisce a spiegare perché i biancocelesti siano riusciti a conquistare 29 punti e a presentarsi alla sosta per le Nazionali davanti all’Inter.

Il merito, naturalmente, non appartiene soltanto all’estremo difensore. La differenza rispetto al passato sta soprattutto nel modo in cui la Lazio riesce a proteggere la propria area.

Lazio, Mandas e gli otto gol subiti: il primato nasce anche dalla difesa

Il dato delle otto reti incassate in dodici partite merita attenzione perché racconta una squadra capace di mantenere una buona continuità anche nella fase difensiva. La media è di appena 0,67 gol subiti a partita. Un numero particolarmente significativo per una formazione che non rinuncia ad attaccare e che può contare su esterni molto propensi ad accompagnare la manovra.

Per Mandas, questo significa lavorare all’interno di una struttura che cerca di ridurre le situazioni più pericolose prima ancora che il pallone arrivi dalle sue parti.

Il portiere, però, deve mantenere alta la concentrazione anche quando viene chiamato in causa poche volte. È una delle difficoltà del ruolo nelle squadre di vertice: trascorrere lunghi tratti senza interventi e farsi trovare pronti nell’episodio che può cambiare il risultato. La continuità del greco assume quindi un valore che non può essere misurato esclusivamente attraverso il numero delle parate.

Lazio, Gattuso ha trovato un equilibrio tra aggressività e copertura

La Lazio di Gattuso non è una squadra che rinuncia a pressare. Al contrario, cerca spesso di disturbare la costruzione avversaria e di recuperare il pallone nella metà campo offensiva. Il dato dei 50 recuperi offensivi registrati nelle prime undici giornate, tuttavia, mostra che i biancocelesti non fondano tutto il proprio gioco su una pressione esasperata. È una distinzione importante.

Pressare non significa necessariamente inseguire ogni avversario fino alla sua area. A volte conta maggiormente scegliere quando accorciare e, soprattutto, mantenere le distanze corrette tra i reparti.

In questo senso, il contributo di centrocampisti come Reda Belahyane permette alla difesa di affrontare meno situazioni in campo aperto.

Il marocchino garantisce mobilità e copertura, mentre i compagni possono partecipare alla fase offensiva senza lasciare sistematicamente scoperta la zona centrale. Per Mandas, avere davanti una squadra organizzata significa poter leggere con maggiore chiarezza le azioni avversarie.

Lazio, la gestione dei centrali è un’altra risorsa per Mandas

Un altro aspetto interessante riguarda il lavoro dei difensori centrali. Nel corso della stagione, Gattuso ha avuto modo di utilizzare diverse soluzioni nel reparto arretrato, senza perdere completamente l’identità difensiva della squadra.

Giocatori come Oliver Provstgaard e Doekhi hanno caratteristiche che possono aiutare la Lazio nella protezione dell’area, ma il rendimento complessivo dipende anche dal coordinamento con gli esterni e con il centrocampo.

Quando Nuno Tavares si spinge in avanti, per esempio, la linea difensiva deve adattarsi per evitare che un’eventuale perdita del pallone lasci spazio alle ripartenze.

Sono movimenti poco appariscenti, ma indispensabili per una squadra che vuole continuare a giocare in maniera propositiva. Anche la comunicazione del portiere diventa importante: indicare le marcature, richiamare i compagni e aiutare la linea a mantenere le distanze sono responsabilità che vanno oltre l’intervento tra i pali.

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Lazio, Mandas deve confermarsi quando aumenterà la pressione

Il pareggio contro il Napoli ha interrotto una serie di sei vittorie consecutive, mentre l’Inter si è portata a un solo punto dalla vetta. La Lazio si ritrova così in una situazione nuova: non deve più soltanto sorprendere, ma dimostrare di saper difendere il primato.

In un campionato così equilibrato, la solidità difensiva può diventare determinante. Non tutte le partite si possono vincere segnando tre gol e non sempre gli attaccanti riescono a trovare subito la giocata decisiva. Ci saranno incontri nei quali servirà proteggere un vantaggio minimo o attraversare momenti di difficoltà senza concedere troppo.

È proprio in queste circostanze che il contributo di Mandas potrà pesare maggiormente. La Lazio ha costruito il proprio primo posto anche grazie alla capacità di concedere poco. Conservare questa caratteristica sarà una delle sfide più importanti alla ripresa del campionato.

E se gli attaccanti continueranno inevitabilmente a prendersi le copertine, il lavoro del portiere greco potrebbe rivelarsi altrettanto decisivo per le ambizioni biancocelesti.