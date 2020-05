On this day, la Lazio supera la Samp e conquista l’Europa League

On this day, è il 7 maggio 2017 e la Lazio dopo una partita ricca di gol, batte la Sampdoria e si assicura un posto in Europa League

Lazio-Sampdoria 35^ giornata di Serie A. I padroni di casa devono vincere per assicurarsi un posto in Europa nella prossima stagione, mentre gli ospiti non hanno più nulla da chiedere a questo campionato: sulla carta non ci dovrebbe essere partita.

Infatti, è un match a senso unico: a fine primo tempo i biancocelesti sono avanti addirittura 5-1! La sblocca Keita dopo appena due minuti, raddoppia Immobile su rigore e Hoedt sigla la terza rete. Al festival del gol partecipano anche Felipe Anderson (penalty) e De Vrij. Nella ripresa a segno Lulic su assist di Patric e poi splendida combinazione Keita-Immobile conclusa dal centravanti campano: 7-1 e Ciro eguaglia il suo record di reti nel Torino 2013-’14, quando vinse la classifica cannonieri con 22. C’è gloria anche per Quagliarella che realizza una doppietta e rende meno amara la sconfitta per i suoi.

Era dai tempi di Zeman che la Lazio non segnava 7 gol in una partita. Meritata la passerella finale per festeggiare il ritorno in Europa dopo due stagioni.