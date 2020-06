On this day, la Lazio chiude la stagione con una sonora sconfitta a Milano

On this day, è il 7 giugno 1959 e la Lazio viene sconfitta pesantemente dall’Inter per 4-0 nell’ultima partita del campionato

Inter-Lazio 34^ giornata di Serie A. Nell’ultima partita della stagione, si affrontano due squadre che ormai non hanno più niente da chiedere a questo campionato.

I nerazzuri sono reduci dal pareggio contro l’Alessandria, grazie al quale hanno confermato il terzo posto in classifica, mentre i biancocelesti nel match precedente hanno battuto la Juventus, conquistando la salvezza. La partita di San Siro è a senso unico: i padroni di casa a fine primo tempo sono già avanti per 2-0 grazie ai gol di Firmani e Rizzolini. Nella ripresa la musica non cambia e la doppietta di Angelillo chiude il match sul 4-0.