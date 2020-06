On this day, la Lazio di Fascetti perde il primo spareggio salvezza

On this day, è il 27 giugno 1987 e la Lazio di Fascetti perde contro il Taranto il primo spareggio salvezza

Stadio San Paolo di Napoli, 27 giugno 1987. Una Lazio galvanizzata dalla vittoria contro il Vicenza grazie al goal di Fiorini accusa l’onda emotiva e cade contro il Taranto.

I pugliesi la spuntano per 1-0 grazie ad un goal di De Vitis ( in abbondante offside) e costringono la Lazio all’ultimo sforzo nei play-out per evitare la Serie C. La settimana seguente andò in scena Lazio-Campobasso e i biancocelesti evitarono la retrocessione battendo i molisani per 1-0 grazie al goal di Fabio Poli.

Gianlorenzo Di Pinto