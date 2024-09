Oddi: «Sono rimasto IMPRESSIONATO dalle qualità di un biancoceleste, specialmente nella partita con il Venezia»

Oddi, l’ex biancoceleste ha rilasciato alcune dichiarazioni su un calciatore delle aquile e non solo. Ecco le sue parole

PAROLE – Sono convinto che Dele-Bashiru sia bravo. Ha doti fisiche fuori dal comune, contro il Venezia mi ha fatto davvero un’impressione positive. Ancora non so che ruolo possa avere, quale sarà lo sviluppo tattico della sua carriera, ma ho sensazioni positive. In generale, penso si possa fare un buon campionato. La classifica? Penso dall’ottavo posto in su, poi dipende anche dalle altre che lottano insieme a te