Baroni Torino, inizia oggi la sua stagione sulla panchina granata l’ex tecnico della Lazio: ecco il suo arrivo al Filadelfia – VIDEO

Inizia oggi l’avventura di Marco Baroni, ex tecnico della Lazio, sulla panchina del Torino: le immagini del suo arrivo al Filadelfia

È ufficialmente scattata oggi, martedì 8 luglio 2025, la stagione del Torino targata Marco Baroni. Il nuovo tecnico granata e i suoi giocatori si sono radunati presso lo Stadio Filadelfia, dando il via alla preparazione atletica in vista del prossimo campionato. Un momento atteso dai tifosi e da tutto l’ambiente, che segna l’inizio di un nuovo ciclo sotto la guida dell’ex allenatore della Lazio.

Le telecamere di Calcionews24, presenti sul posto, hanno immortalato il primo arrivo di Baroni al centro sportivo. Poche, pochissime parole quelle rilasciate dal nuovo mister dei granata, ma accompagnate da un evidente sorriso, segno di entusiasmo e determinazione in vista della nuova avventura. Un’immagine che trasmette serenità e fiducia, elementi fondamentali per costruire un percorso solido. Minuto dopo minuto, tutti i tesserati del club calcistico piemontese hanno iniziato a confluire al Filadelfia, unendosi al loro allenatore per una giornata che sarà dedicata ai convenevoli del caso e, soprattutto, ai primi test fisici. Questi controlli iniziali sono cruciali per valutare lo stato di forma dei giocatori e pianificare al meglio le prossime settimane di allenamento. L’aria che si respira al Filadelfia è quella di un nuovo inizio, con la consapevolezza che il lavoro è appena cominciato e le sfide del prossimo campionato sono già all’orizzonte. La stagione del Torino, con Baroni al timone, è ufficialmente cominciata, e l’obiettivo è chiaro: costruire un Torino competitivo e pronto a lottare su ogni fronte.