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Oddi: «Stiamo dando un’immagine negativa davanti a tutta Italia. Vedere l’Olimpico vuoto è triste»

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2 ore ago

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Oddi

Giancarlo Oddi, ex giocatore della Lazio, si è soffermato sul rapporto tra società e tifosi. Le dichiarazioni

Il confronto tra società e tifoseria resta uno dei temi più discussi in casa Lazio. Intervenuto in collegamento a Radiosei, Giancarlo Oddi ha analizzato il momento vissuto dal club, soffermandosi sul rapporto tra i sostenitori biancocelesti e il presidente Claudio Lotito. L’ex calciatore ha parlato anche dell’assenza del pubblico all’Olimpico, evidenziando come la distanza tra la proprietà e una parte della tifoseria rappresenti ancora un nodo irrisolto. Secondo Oddi, il presidente non riuscirebbe a comprendere fino in fondo il legame emotivo che unisce i tifosi alla squadra. Di seguito trovate le sue considerazioni:

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«I tifosi chiedono a Lotito delle scuse? Non credo si possa parlare di una situazione vergognosa, ma faccio fatica a comprendere perché non riesca a entrare nella mentalità di questi tifosi. Bisognerebbe arrivare al punto di chiudere questa frattura e smettere di vedere lo Stadio Olimpico vuoto quando gioca la Lazio. Stiamo dando un’immagine negativa davanti a tutta Italia. Da tempo sostengo la necessità di un confronto e di un dialogo, anche sapendo che non è un atteggiamento che appartiene molto a Lotito. Ora mi sembra che anche il direttore sportivo stia cercando di favorire un riavvicinamento. Una cosa però è evidente: vedere l’Olimpico in queste condizioni è davvero triste. I problemi esistono, ma questo è sicuramente quello più importante. Posso dirlo con certezza: il tifoso della Lazio è sempre stato presente e vicino alla squadra».

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