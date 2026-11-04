Le sensazioni di Oddi: «Mi aspetto che la Lazio continui sulla strada intrapresa! Gol Pinamonti? E' stato bravo, ne aveva bisogno»}}

Giancarlo Oddi, ex giocatore della Lazio, si è soffermato sul delicato match che andrà in scena con il Napoli nel weekend! Le dichiarazioni

La sfida tra Napoli e Lazio si avvicina e cresce l’attesa per il delicato appuntamento dell’11ª giornata di Serie A 2026/27. Le due squadre si affronteranno domenica 8 novembre alle 12:30 allo stadio Maradona, in una partita che metterà alla prova le ambizioni biancocelesti!

A presentare il confronto è stato Giancarlo Oddi, ex calciatore della Lazio, intervenuto ai microfoni di Radiosei. Nel suo intervento, quest’ultimo ha condiviso le proprie sensazioni sulla gara e sul momento attraversato dalla squadra di Gennaro Gattuso, attesa da un altro importante banco di prova! Le considerazioni:

Ultimissime Lazio LIVE: ufficiale il divieto di trasferta a Napoli, la designazione arbitrale contro i partenopei

STRADA LAZIO – «Mi aspetto che la Lazio continui sulla strada intrapresa. Significa giocare bene, divertire, ottenere punti e farlo con merito, perché tutto quello che è stato conquistato finora è arrivato al termine di prestazioni positive.

Contro il Cagliari la squadra ha sofferto più del solito, ma alla fine ha vinto una partita contro un avversario che fino a poche settimane fa giocava bene e raccoglieva risultati».

MOMENTO NAPOLI – «Pensiamo soprattutto alla Lazio, perché della sconfitta del Napoli contro la Juventus ci interessa relativamente. Anche noi abbiamo giocato a Torino e sappiamo quanto sia difficile affrontare quella partita. Per questo credo che il Napoli arriverà alla sfida con qualche preoccupazione».

🎧 Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Lazio News 24 e ascolta i nostri approfondimenti audio.

PINAMONTI – «Il gol di Pinamonti è molto importante, perché per un attaccante la rete rappresenta sempre un aspetto fondamentale. Quando un centravanti non segna, anche una buona prestazione rischia di essere valutata negativamente.

Al contrario, può bastare una sola occasione sfruttata per trasformare completamente il giudizio sulla partita. Pinamonti aveva bisogno di questo gol, è stato bravo a trovarlo e adesso può affrontare le prossime gare con maggiore fiducia e morale».