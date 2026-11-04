Lazio, l’importanza della panchina: Pedraza risponde presente e diventa un protagonista

Lazio, il valore dei subentrati: Alfonso Pedraza risponde presente e diventa una pedina indispensabile per Gennaro Gattuso

Il rettangolo verde dello stadio continua a regalare verdetti inattesi e ribaltamenti di gerarchie all’interno della compagine capitolina, dove la lotta per una maglia da titolare sulla corsia laterale è diventata uno dei temi tattici più affascinanti della stagione.

Il percorso intrapreso da Alfonso Pedraza racconta in modo emblematico la metamorfosi e la competitività che regnano nello spogliatoio guidato con polso fermo dallo staff tecnico.

La gestione della rosa da parte dell’allenatore sta dimostrando come nessun posto possa considerarsi blindato, offrendo alla squadra biancoceleste una straordinaria varietà di soluzioni tattiche per affrontare al meglio i prossimi impegni ufficiali del massimo campionato.

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L’evoluzione delle gerarchie sulla fascia sinistra tra Alfonso Pedraza e Tavares nella Lazio

Inizialmente, le indicazioni della vigilia e la preparazione estiva avevano visto Alfonso Pedraza partire con i favori del pronostico e guadagnarsi la corsia di competenza davanti a Tavares. Tuttavia, il manto erboso ha rapidamente ribaltato gli equilibri nei primi impegni ufficiali della stagione.

Dopo un avvio di torneo particolarmente complicato e un confronto acceso con il tecnico, il laterale portoghese ha saputo reagire con carattere, conquistando la titolarità a suon di prestazioni convincenti e garantendo quella continuità di rendimento che lo staff tecnico cercava per blindare l’out mancino.

Il riscatto e l’impatto prezioso di Alfonso Pedraza a gara in corso nella Lazio

Alfonso Pedraza, trasformando la delusione iniziale in una carica agonistica straordinaria, si è ritagliato uno spazio fondamentale subentrando a partita in corso.

Le sue ultime apparizioni sul terreno di gioco ne sono la testimonianza più limpida, offrendo al tecnico alternative tecniche radicalmente differenti rispetto alle caratteristiche di Tavares e mantenendo altissima la pericolosità offensiva della squadra.

Un’ulteriore dimostrazione tangibile della profondità di una Lazio in cui chiunque, anche partendo dalla panchina, può ribaltare le sorti e diventare protagonista assoluto!