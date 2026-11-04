Lazio, doppia chiamata dalla Danimarca! Isaksen e Provstgaard convocati in Nazionale

Lazio, arrivano due nuove convocazioni in Nazionale: Gustav Isaksen e Oliver Provstgaard chiamati dalla Danimarca per le sfide contro Portogallo e Norvegia

La Lazio si prepara ad affrontare un nuovo periodo di pausa per gli impegni delle Nazionali. Dopo il prossimo turno di Serie A, infatti, il campionato si fermerà per consentire alle selezioni internazionali di disputare le rispettive partite. Una sosta che coinvolgerà anche diversi protagonisti della formazione allenata da Gennaro Gattuso.

Da Formello arrivano nuove notizie sul fronte delle convocazioni: si tratta di Gustav Isaksen e Oliver Provstgaard, inseriti nell’elenco dei giocatori selezionati per i prossimi appuntamenti internazionali.

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Isaksen e Provstgaard convocati: doppia soddisfazione per i biancocelesti

La convocazione rappresenta un riconoscimento importante per i due calciatori della Lazio, che avranno l’opportunità di mettersi in mostra anche con la maglia della propria Nazionale.

Per Gustav Isaksen si tratta di un’ulteriore occasione per confermare le qualità espresse in questo inizio di stagione. L’esterno offensivo danese sta vivendo un momento positivo agli ordini di Gattuso, distinguendosi per velocità, capacità di saltare l’uomo e contributo alla manovra offensiva. Una chiamata significativa anche per Oliver Provstgaard, difensore che sta cercando di consolidare il proprio percorso di crescita.

La Danimarca attesa dalle sfide contro Portogallo e Norvegia

Il programma della Danimarca prevede due incontri, rispettivamente contro Portogallo e Norvegia. Due appuntamenti che vedranno Isaksen e Provstgaard impegnati lontano da Formello durante la pausa del campionato. Per entrambi sarà un’occasione per lavorare all’interno del gruppo della Nazionale e provare a conquistare spazio nelle scelte del commissario tecnico.

Dal punto di vista della Lazio, invece, l’attenzione sarà rivolta soprattutto alla gestione delle energie e alle condizioni fisiche dei calciatori impegnati con le rispettive selezioni.

Gattuso pensa alla sosta: Formello si prepara a svuotarsi

Le convocazioni di Isaksen, Provstgaard e Marusic rappresentano soltanto una parte degli impegni internazionali che potrebbero interessare la rosa biancoceleste. Per Gennaro Gattuso si prospetta dunque una pausa durante la quale sarà necessario organizzare il lavoro con un gruppo ridotto, sfruttando le sedute disponibili per curare gli aspetti tattici e atletici.

La priorità dello staff tecnico sarà ritrovare tutti i giocatori nelle migliori condizioni possibili alla ripresa della Serie A. Prima, però, la Lazio dovrà concentrarsi sul prossimo impegno di campionato contro il Napoli di Massimiliano Allegri, una sfida importante per dare continuità al proprio percorso.