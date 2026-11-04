Pairetto scelto per il big match del Maradona! I precedenti sorridono ai biancocelesti: tutti i numeri

Arbitro Napoli Lazio, sarà Luca Pairetto a dirigere la sfida dell’undicesima giornata di Serie A 2026/2027. Il bilancio dei precedenti con le due squadre

La Lazio si prepara a uno degli appuntamenti più importanti di questo avvio di stagione. La formazione allenata da Gennaro Gattuso sarà impegnata allo stadio Diego Armando Maradona contro il Napoli di Massimiliano Allegri, in una sfida che promette spettacolo e che potrebbe avere un peso significativo negli equilibri della classifica. Intanto, è stato individuato il direttore di gara: a dirigere l’incontro sarà Luca Pairetto, arbitro della sezione di Nichelino.

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Una designazione che riporta alla luce numeri particolarmente interessanti, soprattutto per quanto riguarda i precedenti del fischietto piemontese con la formazione capitolina.

Pairetto designato per la sfida del Maradona

La direzione dell’incontro è stata affidata a Luca Pairetto, arbitro internazionale dal 2022 e con una lunga esperienza nel massimo campionato italiano. Il direttore di gara si troverà a gestire una partita particolarmente delicata, considerando le ambizioni delle due formazioni e l’importanza dei punti in palio.

Per la Lazio di Gattuso si tratta di un altro banco di prova significativo, dopo un inizio di stagione caratterizzato da risultati estremamente positivi. Dall’altra parte ci sarà il Napoli di Allegri, intenzionato a sfruttare il fattore campo per mettere in difficoltà la formazione biancoceleste.

I precedenti con i biancocelesti fanno sorridere Gattuso

I numeri sui precedenti di Pairetto con la Lazio raccontano un bilancio decisamente favorevole alla squadra capitolina. Il direttore di gara ha infatti arbitrato i biancocelesti in 20 occasioni, nelle quali sono arrivate 13 vittorie, 3 pareggi e appena 4 sconfitte.

Una statistica che rende la Lazio la quinta squadra maggiormente diretta dal fischietto piemontese nel corso della sua carriera. Particolarmente significativa la percentuale di successi, pari al 65%, un dato che testimonia il rendimento positivo dei capitolini nelle partite arbitrate da Pairetto.

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Napoli, anche gli azzurri vantano numeri positivi con Pairetto

Il bilancio risulta favorevole anche per il Napoli, sebbene con percentuali inferiori rispetto a quelle della formazione biancoceleste. Nei 16 precedenti con Pairetto, la squadra partenopea ha raccolto 10 vittorie, un pareggio e 5 sconfitte. La percentuale di successi degli azzurri si attesta dunque al 62,5%, leggermente inferiore rispetto al dato registrato dalla Lazio.

Numeri che aggiungono un ulteriore elemento di interesse alla sfida del Maradona. Per Gattuso e Allegri, tuttavia, saranno soprattutto le prestazioni delle rispettive squadre a determinare l’esito di un confronto che si preannuncia particolarmente combattuto.