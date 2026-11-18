In vista del mercato di riparazione ormai alle porte in casa Lazio si pensa a rinforzare anche la mediana: sul taccuino di Fabiani rispunta Brescianini, figura anche Bekir Is

Terminata la sosta dedicata agli impegni delle varie Nazionali, in casa Lazio si lavora alacremente su un doppio binario: da un lato la preparazione sul campo in vista del ritorno in Serie A nella sfida casalinga dell’Olimpico contro il Lecce per la dodicesima giornata, dall’altro la pianificazione strategica della sessione invernale di calciomercato ormai alle porte.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, sul taccuino del direttore sportivo biancoceleste Angelo Fabiani figurano due nomi particolarmente interessanti per rinforzare la mediana si tratta di Marco Brescianini della Fiorentina e della giovane promessa tedesca Ebu Bekir Is, attualmente di proprietà dell’Eintracht Francoforte.

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Ritorno di fiamma per Brescianini della Lazio

Il primo profilo finito sotto la lente d’ingrandimento della dirigenza capitolina rappresenta una garanzia di affidabilità e conoscenza profonda del campionato italiano, già cercato l’estate scorsa prima di virare a sorpresa su Frattesi. Brescianini è infatti un giocatore già affermato ed esperto, dotato di ottima fisicità e capacità d’inserimento.

Nell’idea tattica di Gattuso, il centrocampista viola potrebbe rivelarsi una risorsa preziosa soprattutto a partita in corso, garantendo ricambi di assoluto livello e permettendo di far rifiatare titolari Taylor e lo stesso Frattesi, senza perdere qualità ed equilibrio nella zona nevralgica del campo.

Bekir Is: la scommessa tedesca nel mirino dei biancocelesti

Decisamente diverso, ma altrettanto affascinante in chiave futura, è invece l’identikit del secondo obiettivo individuato a Formello. Ebu Bekir Is è un centrocampista difensivo nato nel 2008 a Gross-Gerau, in Germania, considerato uno dei prospetti più interessanti del panorama giovanile europeo. Nonostante abbia soltanto diciotto anni, il giovane talento dell’Eintracht Francoforte vanta già un debutto in Prima Squadra di grande prestigio, arrivato il 30 gennaio 2025 — all’età di appena sedici anni — nella sfida di Europa League disputata proprio all’Olimpico contro la Roma.

Da quel giorno il mediano ha proseguito il proprio percorso di crescita militando stabilmente con l’Eintracht Francoforte II, formazione con cui ha collezionato complessivamente 36 presenze e messo a referto 6 assist, oltre a indossare la fascia di capitano della Nazionale tedesca Under-19, con cui conta 8 apparizioni dal 25 marzo ad oggi dopo aver completato tutta la trafila azzurra sin dall’età di quindici anni.

Il dopo Cataldi e le strategie future

L’eventuale affondo per Ebu Bekir Is si inserisce perfettamente nella linea verde tracciata dalla società capitolina, sempre molto attenta a bloccare con anticipo i migliori talenti internazionali. Il giovane regista tedesco viene infatti individuato come il possibile erede naturale di Danilo Cataldi qualora il contratto del numero 32 biancoceleste non dovesse essere rinnovato nei prossimi mesi. Un doppio binario tra presente e futuro che testimonia la volontà biancoceleste di restare competitiva ai vertici della classifica senza trascurare la programmazione tecnica ed economica per le stagioni a venire.