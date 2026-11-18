Dennis Man è uno dei profili valutati dalla Lazio in vista della sessione invernale di calciomercato! Angelo Fabiani pensa all’ex attaccante rumeno del Parma
Il calciomercato della Lazio potrebbe riservare importanti novità per il reparto offensivo di Gennaro Gattuso. Tra i nomi accostati alla società biancoceleste negli ultimi giorni è spuntato quello di Dennis Man, esterno offensivo rumeno del PSV Eindhoven. Un profilo che potrebbe rappresentare un’interessante opportunità per il direttore sportivo Angelo Fabiani, soprattutto nell’eventualità di una partenza di Matteo Cancellieri.
Le caratteristiche dell’ex Parma potrebbero renderlo un candidato interessante per rinforzare l’attacco biancoceleste, anche alla luce della sua precedente esperienza nel campionato italiano.
Man può diventare un’occasione: la situazione al PSV
Il nome di Dennis Man potrebbe tornare d’attualità in vista della prossima sessione di mercato. Dopo essersi messo in evidenza con la maglia del Parma, l’esterno rumeno ha intrapreso una nuova esperienza nei Paesi Bassi, trasferendosi al PSV Eindhoven.
Il calciatore sta attraversando una fase complicata, caratterizzata da un impiego limitato nelle rotazioni della formazione olandese allenata da Peter Bosz. Una situazione che potrebbe aprire nuovi scenari per il suo futuro, qualora il club decidesse di valutare una cessione temporanea.
Per la Lazio, una delle ipotesi potrebbe essere quella di un prestito con diritto di riscatto, formula che consentirebbe alla società di valutare il rendimento del giocatore prima di un eventuale investimento definitivo.
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Lazio, perché Man potrebbe essere utile a Gattuso
Uno degli aspetti più interessanti del profilo di Dennis Man riguarda la sua duttilità tattica. Il classe 98′ può essere impiegato principalmente come esterno offensivo, ma possiede caratteristiche che gli permettono di muoversi anche in altre zone dell’attacco. La conoscenza della Serie A rappresenterebbe un ulteriore elemento a suo favore. Durante l’esperienza con il Parma, il rumeno ha dimostrato di poter incidere attraverso accelerazioni, dribbling e capacità di partecipare alla manovra offensiva.
Nel sistema di gioco di Gennaro Gattuso, un calciatore con queste qualità potrebbe offrire soluzioni differenti, aumentando le possibilità di rotazione sugli esterni e garantendo un’alternativa nelle partite in cui diventa necessario cambiare caratteristiche all’attacco.
Un eventuale trasferimento nella Capitale potrebbe inoltre rappresentare per Man l’opportunità di ritrovare maggiore continuità e rilanciarsi in un campionato che conosce già.
Il futuro di Cancellieri può incidere sull’operazione Man
Il possibile arrivo di Dennis Man sarebbe inevitabilmente collegato anche alle strategie della società biancoceleste. In particolare, un’eventuale partenza di Matteo Cancellieri potrebbe creare lo spazio necessario per inserire un nuovo elemento nel reparto offensivo.
Il direttore sportivo Angelo Fabiani dovrà però tenere conto anche della situazione economica e delle condizioni operative del mercato laziale. La possibilità di intervenire concretamente dipenderà infatti dagli eventuali vincoli imposti alla società e dalle opportunità che si presenteranno.
In questo scenario, Man potrebbe rappresentare una soluzione da valutare attentamente, soprattutto qualora il PSV Eindhoven si mostrasse disponibile a discutere una formula economicamente sostenibile.
Calciomercato Lazio, Man è davvero il giocatore giusto per il futuro?
La risposta dipende soprattutto dalle esigenze della Lazio e dalle condizioni di un’eventuale operazione. Dennis Man presenta caratteristiche potenzialmente utili nell’immediato: esperienza nel calcio italiano, duttilità offensiva e margini per ritrovare continuità.
Resta però da capire se il suo profilo possa rappresentare anche una soluzione a lungo termine per il progetto tecnico di Gattuso. Molto dipenderebbe dal rendimento del giocatore, dalla sua capacità di adattamento e dall’investimento richiesto.
Per il presente, Man potrebbe essere un’opportunità interessante. Per il futuro, invece, sarebbe il campo a fornire le risposte definitive. Prima di qualsiasi valutazione concreta, serviranno comunque conferme sull’effettivo interesse della Lazio e sulla disponibilità del PSV a trattare.