Lazio Lecce, la sfida della 12a giornata di Serie A in programma sabato allo stadio Olimpico sarà diretta da Matteo Marcenaro. Gli episodi polemici e non avvenuti

La designazione di Matteo Marcenaro della sezione di Genova per la delicata sfida dell’Olimpico tra Lazio e Lecce riporta inevitabilmente alla memoria alcuni precedenti piuttosto movimentati tra il fischietto ligure e la squadra biancoceleste. Se da un lato il bilancio statistico generale sorride ai capitolini dall’altro non sono affatto mancate direzioni finite pesantemente sotto la lente d’ingrandimento della moviola e accompagnate da forti polemiche in campo e sugli spalti.

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Il pomeriggio caotico di Lazio-Parma

L’episodio più recente e aspramente criticato risale al 5 aprile 2026, in occasione del rocambolesco pareggio interno casalingo contro il Parma. In quella circostanza la direzione di Matteo Marcenaro venne giudicata fortemente insufficiente dai principali quotidiani sportivi e dagli esperti di moviola, che parlarono senza filtri di un direttore di gara letteralmente andato in confusione tra falli di mano non sanzionati, contatti dubbi in area di rigore e penalty clamorosamente negati.

A scatenare la rabbia della panchina biancoceleste e del pubblico dell’Olimpico furono soprattutto due episodi chiave consumatisi nell’area gialloblù: un intervento in scivolata di Circati su Gustav Isaksen con un evidente e sospetto tocco di braccio giudicato incredibilmente regolare senza alcuna revisione al monitor, e un successivo contatto dubbio ai danni di Daniel Maldini completamente ignorato dall’arbitro. Una gestione della gara ritenuta troppo superficiale e priva di un metro di giudizio uniforme per l’intera durata dei novanta minuti.

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Le proteste di Lazio Fiorentina tra gol annullati e rigori al novantacinquesimo

Risalendo invece all’ottobre 2023, nel match vinto per 1-0 dai biancocelesti contro la Fiorentina grazie a un calcio di rigore trasformato da Ciro Immobile addirittura al novantacinquesimo minuto, la prova di Marcenaro fece discutere parecchio nell’ambiente calcistico.

In quell’occasione il fischietto genovese faticò visibilmente a tenere in pugno una partita particolarmente nervosa e spezzettata, caratterizzata da ben sei cartellini gialli complessivi, dall’annullamento di una rete per parte — rispettivamente a Beltran per un fallo di mano e a Luis Alberto per posizione di fuorigioco — e dalla concessione del penalty decisivo soltanto in pieno recupero per un tocco di braccio di Milenkovic, che scatenò le veementi e prolungate proteste della squadra viola.

La gestione lineare nel pareggio col Milan

Decisamente più tranquillo e lineare è stato invece l’ultimo precedente stagionale dello scorso 12 settembre 2026, quando Marcenaro ha diretto il pirotecnico pareggio per 2-2 all’Olimpico tra Lazio e Milan. Pur avendo scelto di lasciar correre su qualche contrasto fisico di troppo nella ripresa quando i ritmi agonistici si erano notevolmente alzati, il direttore di gara ha saputo mantenere il pieno controllo della situazione dialogando costantemente con i calciatori in campo e senza commettere errori determinanti sugli episodi chiave della contesa. Un precedente positivo che la Lazio spera di replicare nella sfida contro il Lecce per blindare la vetta della classifica.