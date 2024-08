Nuno Tavares, la RIVELAZIONE che non ti aspetti! C’entra Guendouzi, cosa è SUCCESSO

Nuno Tavares, importante rivelazione in conferenza stampa su Guendouzi: centrocampista decisivo per convincerlo

Nel corso della conferenza stampa di presentazione come nuovo arrivo nell’attuale calciomercato Lazio, Nuno Tavares ha svelato:

GUENDOUZI E CARRIERA – «Sicuramente ho avuto diverse esperienze nella mia carriera. La migliore è stata in Francia perché lottavamo per vincere, mentre al Nottingham dovevamo combattere per la salvezza. Guendouzi è stato fondamentale, mi ha convinto a cogliere l’opportunità di scegliere una squadra così grande che combatte per le prime posizioni».

