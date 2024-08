Conferenza stampa Nuno Tavares: «Guendouzi è stato FONDAMENTALE. Sono qui per VINCERE. L'infortunio...»

Conferenza stampa Nuno Tavares: il terzino si presenta al popolo biancoceleste. Le dichiarazioni del nuovo giocatore della Lazio

Giorno importante in casa Lazio, con il club che presenta ufficialmente alla stampa quattro nuovi acquisti: Loum Tchaouna, Gaetano Castrovilli, Nuno Tavares e Fisayo Dele-Bashiru. Lazionews24 ha seguito in live le dichiarazioni del terzino portoghese.

GUENDOUZI E CARRIERA – «Sicuramente ho avuto diverse esperienze nella mia carriera. La migliore è stata in Francia perché lottavamo per vincere, mentre al Nottingham dovevamo combattere per la salvezza. Guendouzi è stato fondamentale, mi ha convinto a cogliere l’opportunità di scegliere una squadra così grande che combatte per le prime posizioni».

MOTIVAZIONI – «Sicuramente come tutti i giocatori devo lavorare. Voglio giocare il più possibile, ma sicuramente voglio giocare per vincere titoli».

INFORTUNIO – «Sto meglio e sto facendo tutto ciò che posso per tornare e per aiutare la squadra e i nostri tifosi».

ZACCAGNI – «Zaccagni è uno dei volti più importanti di questa squadra. Abbiamo parlato poco, mi ha chiesto come stessi dopo l’infortunio. È un giocatore che ama giocare, proprio come me. Sono molto contento di giocare insieme a lui».