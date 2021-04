Inter, il bacetto della buonanotte. Il Cagliari dà la sveglia alla bagarre salvezza

Il mercoledì del turno infrasettimanale di Serie A avvicina l’Inter allo Scudetto, ma è la zona salvezza a infuocarsi sempre di più

Dopo tre giorni di ossessione Super League, avevamo tutti davvero necessità di una sanissima dose di Serie A, sempre più nelle mani sicure dell’Inter. Perfino quando non vince. La prestazione del Picco è stata tutto sommato buona, non altrettanto la precisione di Lukaku e compagni al momento di concludere. Insomma, i nerazzurri hanno vinto in altre circostanze giocando decisamente meno bene e costruendo molte meno occasioni. Motivo per cui il secondo pareggio consecutivo non può creare timori di sorta.

Anche perché a far dormire sonni tranquilli alla truppa di Antonio Conte ci aveva già pensato un paio di ore prima il Milan, affondato dal Golden Boy Raspadori. Alla Beneamata bastano ora 9 punti (addirittura 8 se l’Atalanta non espugnasse l’Olimpico) ed è razionalmente credibile che tra Verona, Crotone e Sampdoria il bottino possa essere raggiunto.

