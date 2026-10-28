Noslin nel post partita: «Stiamo facendo un lavoro importante! Ho sempre avuto fiducia nelle mie qualità. Gattuso ha creduto in me»

Tijjani Noslin, giocatore della Lazio, ha parlato nel post partita del match del Mapei Stadium contro il Sassuolo di Aquilani. Le sue parole

Tijjani Noslin, giocatore della Lazio, ha parlato nel post partita del match contro il Sassuolo valido per la nona giornata del campionato di Serie A 2026/2027. Le sue parole rilasciate a DAZN:

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ENTUSIASMO – «Ho sempre avuto fiducia nelle mie qualità e Gattuso ha creduto in me fin dal primo momento. Devo ringraziare il mister per la fiducia che mi ha dato, ma credo che in questo momento tutti alla Lazio meritino di essere sostenuti e avere fiducia. Il primo posto in classifica? Stiamo facendo un lavoro importante, ma dobbiamo continuare a lavorare con questa mentalità e su questa strada».