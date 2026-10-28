Isaksen a LSC: «E’ stata una bella gara! Molto felice per il gol, vorrei farne di più. Stiamo vivendo un momento splendido»

Gustav Isaksen, giocatore della Lazio, ha parlato nel post partita del match del Mapei Stadium contro il Sassuolo di Aquilani. Le sue parole

Gustav Isaksen, giocatore della Lazio, ha parlato nel post partita del match contro il Sassuolo valido per la nona giornata del campionato di Serie A 2026/2027. Le sue parole rilasciate a LSC:

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FELICITA’ – «È stata una bella sfida, abbiamo giocato secondo quello che avevamo preparato e nel modo in cui vogliamo farlo. Nel primo tempo, però, abbiamo concesso un po’ troppo spazio al Sassuolo. Nel complesso sono molto felice di quello che abbiamo fatto».

GOL – «Mi sono allenato tanto proprio per arrivare a momenti come questo. Vorrei riuscire a fare sempre di più e migliorare ancora, ma naturalmente sono molto contento».

MOMENTO MAGICO – «È una sensazione bellissima quando riesci a mettere in pratica quello che ti chiede il mister e tutto il lavoro svolto durante la settimana. Stiamo vivendo un bel momento e dobbiamo goderci quello che stiamo facendo, continuando però a lavorare con la stessa determinazione già dalla prossima partita contro il Cagliari».