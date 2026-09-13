Noslin dopo il pareggio: «Il suo tempismo, non il mio. Tutta la gloria a Dio» – FOTO

Tijjani Noslin, attaccante della Lazio, ha commentato su Instagram il pareggio dell’Olimpico ottenuto contro il Milan

Lo spettacolare 2-2 maturato allo stadio Olimpico tra Lazio e Milan ha visto tra i grandi protagonisti l’attaccante olandese Tijjani Noslin. Autore della rete del momentaneo vantaggio biancoceleste, la punta ha disputato una prova di altissimo livello, illuminando la serata capitolina insieme alla marcatura di Matteo Cancellieri e alla doppietta rossonera firmata da Moreira.

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La reazione social di Noslin dopo Lazio-Milan

Nonostante il pareggio finale, la prestazione dell’ex attaccante dell’Hellas Verona rimane decisamente positiva. Attraverso il proprio profilo ufficiale Instagram, l’attaccante olandese ha voluto condividere un messaggio profondo per commentare la sua marcatura e la sfida di campionato: «Il suo tempismo, non il mio. Tutta la gloria a Dio».

L’impatto di Tijjani Noslin

La rete messa a segno contro i rossoneri conferma la crescita costante del giocatore nelle gerarchie dell’attacco. Noslin sta dimostrando di saper sfruttare al meglio ogni occasione, facendosi trovare pronto nei momenti chiave delle partite e offrendo soluzioni tattiche preziose al reparto offensivo capitolino.