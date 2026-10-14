Noslin e Nuno Tavares nella Top XI della sesta giornata! La formazione ideale – Lazio News 24

Noslin e Nuno Tavares sono stati inseriti nella Top XI della sesta giornata di Serie A! I due giocatori della Lazio sono stati premiati per la prestazione contro il Monza

Prosegue il momento d’oro della Lazio, reduce dall’importante e convincente vittoria casalinga per 3-1 ottenuta allo stadio Olimpico contro il Monza. Un successo solido che ha confermato l’ottimo stato di forma degli uomini guidati dal proprio tecnico, spinti dalle giocate di alta scuola dei singoli. L’eco della prestazione è stato puntualmente recepito dalla Lega Serie A, che ha inserito ben due pilastri biancocelesti nella prestigiosa Top XI dei migliori giocatori della sesta giornata.

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Lazio stellare con la prima perla biancoceleste di Nuno Tavares

Tra i grandi trascinatori del successo contro i brianzoli c’è senza dubbio Nuno Tavares. Il terzino portoghese ha offerto una prova di spessore assoluto lungo la corsia mancina, coronando una prestazione impeccabile con la sua prima marcatura ufficiale con la maglia biancoceleste. Una rete di fondamentale importanza che ne certifica il ruolo di stantuffo insostituibile nello scacchiere tattico capitolino.

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Il pomeriggio magico di Noslin da assist-man

Altra nota lietissima della sfida dell’Olimpico è stata la prestazione sfornata da Tijjani Noslin. L’attaccante olandese è stato un costante spina nel fianco per la retroguardia avversaria, vestendo i panni dell’uomo ultimo passaggio e regalando ben due assist decisivi ai propri compagni di squadra. La sua verve offensiva e la sua generosità gli sono valse un posto d’onore nel tridente d’attacco dell’undici ideale della settimana.

Tavares e Noslin inella Top XI della sesta giornata

La presenza dei due biancocelesti nella formazione ideale di giornata conferma la crescita della squadra laziale. I due biancocelesti figurano in una Top XI stellare composta da Elia Caprile tra i pali, Cas Odenthal e Jacob Ramon in difesa, Riccardo Orsolini, Kevin De Bruyne, Adrien Rabiot e Jurgen Ekkelenkamp sulla mediana, completata davanti da Nikola Krstovic e Milutin Osmajic.