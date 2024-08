Noslin a LSC: «Inizio DIFFICILE per me, ecco chi RINGRAZIO». Poi FISSA l’obiettivo

Noslin, attaccante della Lazio, ha parlato dopo il gol-vittoria nell’amichevole contro il Cadice: le sue dichiarazioni

Intervenuto a Lazio Style Channel dopo il gol vittoria in Cadice-Lazio, Noslin ha dichiarato:

PAROLE – «L’esultanza con Del Rosso? Era una promessa fatta prima della partita. Per me l’inizio è stato un po’ difficile ma tutto lo staff mi ha aiutato da subito. Qui sono felice e pian piano raggiungerò il top della forma. Il primo obiettivo è vincere domenica, non mi sono prefissato un numero di gol il mio obiettivo è quello di aiutare la squadra».