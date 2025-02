Nesta sulla sfida alla Roma: «Essendo cresciuto nella Lazio non sarà mai una partita come tutte le altre con loro»

Nesta, il tecnico dei brianzoli alla vigilia della gara esterna del suo Monza con la Roma rilascia queste parole sulle sue sensazioni sul match

In occasione della conferenza stampa di vigilia della partita con la Roma, Nesta da ex cuore laziale si esprime dinanzi ai cronisti sulle sue sensazioni sulla partita contro i giallorossi. Ecco cos ha detto

PAROLE – Se per me sarà una gara differente rispetto alle altre? Io sono cresciuto a Roma e sono entrato alla Lazio a 8 anni. Io sono cresciuto con il derby di Roma, ho giocato quelli di Milano ma in tranquillità. A Roma è un’altra roba, il calcio è molto importante e non solo uno sport. Si vive anche di passato, ci piace questa roba è la sento questa partita