Nesta, l’ex Lazio a rischio esonero? Galliani: «Non è in discussione, ma oggi serve vincere»

Nesta, l’ex Lazio a rischio esonero? Per Galliani non è in discussione, ma adesso servono le vittorie: le sue parole

Questa sera in campo il Monza di Nesta contro l’Udinese nell’ultima partita della 16ª giornata. Una partita in cui all’ex Lazio è rischiesto uno sforzo in più per uscire dalla zona retrocessione, ma che per Galliani, ad dei brianzoli, non è in discussione. Di seguito le sue parole ai cronisti presenti prima della riunione della Lega.

«Ieri sono stato a cena con la squadra. Speriamo di arrivare pronti stasera. Dobbiamo vincere una partita per mettere dietro tre squadre, la classifica è cortissima. Siamo a una vittoria dalla zona salvezza e dobbiamo conquistarla stasera, è una partita importantissima che bisogna provare a vincere. Nesta è un monumento del calcio, un buon allenatore, se vincesse stasera sarebbe meglio, ma la sua panchina è salda»