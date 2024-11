Nesta, le parole dell’ex Lazio: «Fa sempre piacere rincontrare le mie vecchie squadre»

Le parole di Alessandro Nesta, ex difensore della Lazio e tecnico del Monza, in conferenza stampa in vista della sfida contro il Milan

Alessandro Nesta ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida del Monza contro il Milan: di seguito le sue parole sull’affrontare la sua ex squadra.

PAROLE – «Fa piacere, sempre. Non sono stato in tante squadre nella mia vita. E fa sempre molto piacere incontrare il Milan e la Lazio. Il Montreal e la squadra indiana sarà più difficile».