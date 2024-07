Nesta, l’ex Lazio guarda avanti: «Lo scetticismo su di me? Ecco cosa rispondo a chi mi CRITICA»

Nesta, l’ex biancoceleste rilascia delle forti dichiarazioni riguardo il suo incarico al Monza replicando ai critici e scettici

Ai microfoni di Sportitalia ha parlato l’ex Lazio Alessandro Nesta, il quale alla luce delle forti critiche e lo scetticismo su di lui per la prima esperienza in serie A, rilascia queste considerazioni a riguardo

PAROLE – Partiamo dall’inizio, ovvero dal fatto che non me ne frega niente di questo scetticismo attorno al mio nome. Tutti hanno fatto una prima volta in Serie A, nessuno ci è nato in Serie A. Perciò non me ne frega nulla. L’ho sentito e risentito, ma ripeto che non mi interessa. Io parto da questo principio molto important