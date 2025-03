Nazionali Lazio, le date di rientro dei biancocelesti

Condividi via email

Nazionali Lazio, ecco quando Baroni potrà riavere di nuovo il suo gruppo al completo dopo gli impegni con le Nazionali

Come riporta Il Messaggero, ora inizia la sosta per gli impegni delle Nazionali, i biancocelesti convocati faranno rientro a Formello tra il 23 e il 27 marzo a quattro giorni di distanza dalla gara contro il Torino fissata per il 31.

Il 27 marzo il tecnico capitolino ritroverà il suo gruppo per poter preparare la prossima sfida di campionato.