Nazionale, Pastore sulla sfida con la Norvegia: «Partita difficile.. L’Italia ha tanti giocatori affaticati»

Nazionale, Giuseppe Pastore preoccupato dal confronto dell’Italia di Spalletti contro la Norvegia: le sue parole sulla sfida

Una delle voci più autorevoli di Cronache di Spogliatoio, nonché enciclopedia umana di questo sport, Giuseppe Pastore ha rilasciato un’intervista in esclusiva ai microfoni di MilanNews24. Il giornalista sportivo ha parlato anche della Nazionale di Spalletti (dove giocano anche Rovella e Zaccagni della Lazio) e del suo confronto imminente contro la Norvegia. La sua disamina:

«Partita difficile soprattutto se l’Inter andasse in finale di Champions. L’Italia si fonda sul blocco Inter e immagino che Spalletti stia già studiando delle alternative ai vari Bastoni, Barella. Dimarco è in grande difficoltà fisica e in questo momento neanche lo farei giocare in Nazionale. Arriva in un momento difficile in cui l’Italia ha tanti giocatori affaticati. I migliori giocatori tipo Kean, Orsolini, Retegui sono quelli fuori dal discorso Scudetto. La Norvegia ha Haaland ancora infortunato e con una finale di FA Cup a pochi giorni, bisogna capire cosa farà con lui. Gara difficile avrei preferito farla ad ottobre e novembre. Importante non perderla. Una partita, con i dovuti paragoni, simile a Inter-Barcellona. La Norvegia è una squadra molto forte offensivamente ma che concede tanto in difesa».

