Nazionale, un altro giocatore lascerà il ritiro: i dettagli

Un altro giorno lascerà a breve il ritiro della Nazionale in quel di Coverciano, dopo l’amichevole di ieri con l’Albania.

Si tratta infatti di Sandro Tonali, che ieri è uscito a causa di un trauma contusivo. Il centrocampista sta bene, come detto da lui stesso sui social, ma, in via precauzionale, farà ritorno al Milan nelle prossime ore.