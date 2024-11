Nations League, la Danimarca rende nota la lista dei convocati: la decisione su Isaksen

Nations League, la nazionale danese rende nota la lista dei convocati per i due match della competizione: ecco la decisione sul biancoceleste

Archiviato il turno di serie A di domenica, che vedrà impegnata la Lazio nella sfida in trasferta contro il Monza dell’ex Nesta, il campionato lascerà spazio alle nazionali e gli impegni che le riguardano tra cui la Nations League. Tra le nazioni impegnate nel torneo, c’è anche la Danimarca che ha reso noti i convocati per i match contro Spagna e Serbia, e nella lista c’è anche il biancoceleste Isaksen come confermato dal post seguente